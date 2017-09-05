Dış gebelik nedir? Dış gebelik belirtileri nelerdir?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Cahit Cenksoy, gebelik materyalinin rahim dışında bir yere yerleşmesi ile gerçekleşen dış gebeliğin en önemli risk grubunun, önceden dış gebelik yaşayan kişiler olduğunu ifade etti.

İHA'nın haberine göre; Yrd. Doç. Dr. Cahit Cenksoy, gebelik materyalinin rahim dışında bir yere yerleşmesi ile gerçekleşen dış gebeliğin en fazla tüplerde görüldüğünü, ölümcül olabileceği, bu yüzden de tanısının kısa sürede konulup tedavisinin yapılması gerektiği ve en önemli risk grubunun önceden dış gebelik yaşayan kişiler olduğunu ifade etti.

DOĞUM KONTROL HAPI KULLANANLARDA RİSK ARTIYOR

Doğum kontrol haplarının kullanımı ile birlikte gebelik sayısının azalmasına bağlı olarak dış gebeliğin de azaldığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Cenksoy, doğum kontrol hapı kullanan bir kadının gebe kaldığı takdirde dış gebelik yaşama ihtimalinin hap kullanmayan bir kadına göre daha fazla olduğunu belirtti. Spiral (RIA) kullanan kişilerde de dış gebelik yaşanma ihtimalinin daha fazla olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Cahit Cenksoy, ayni zamanda sigara içen kadınlarda da dış gebelik görülme oranının fazla olduğunu belirtti.



ADET GECİKMESİ DIŞ GEBELİĞE İŞARET!

Dış gebelik yaşayan hastaların hastanelere genellikle adet gecikmesi ile başvurduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Cenksoy, hastaların ayni zamanda karın ağrısı ve vajinal kanama şikayetleri ile de başvurduğunu, bu şikayetler ile başvuran hastalara geciktirmeden ultrason yapılması, hastadan gebelik hormonu testi istenmesi ve dış gebelik dokusu tüpü patlatılıp karın içindeki kanamaya neden olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.



ACİL MÜDAHALE ÖNEMLİ

Hastaya dış gebelik tanısı konulduğu zaman gebeliğin nerede olduğuna bakılması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Cenksoy, tedavinin dış gebelik kesesinin büyüklüğüne bakılarak B- hCG seviyesine göre planlanması gerektiğini belirtti. Tedavide ilk seçeneğin ise her zaman medikal olması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Cahit Cenksoy, medikal tedavinin etkin olup olmadığını anlamak için belirli aralıklarla kandaki B-hCG düzeyinin ölçülmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti: "Medikal tedavi başarısız olduğu zaman cerrahi tedavinin düşünülmesi gerekmektedir. Bunların dışında gebelik kesesinin patlamış ve hastanın durumunun stabil olmadığı durumlarda ise hasta bekletilmeden cerrahi işlem uygulanmalıdır."

DIŞ GEBELİK NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?

Dış gebeliğin bazı durumlarda kendinden düşük ile sonuçlandığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Cenksoy, böyle durumlar yaşandığı zaman müdahalenin gerekmediğini ancak hastanın hastanede gözlem altında tutulması gerektiğini dikkat çekerek, "Düşük karın içine veya vajinal kanama ile dışarıya doğru olabilir. Her iki durumda kan sayımı takibi normal ise gözlem gerektirir. Dış gebelik nedeni ile cerrahi uygulanacaksa ya tüp çıkarılır, sağılır ya da tüp ağızlaştırılır. Tüp çıkarılır ise bir sonraki gebelik diğer tüp sağlam ise doğal yollardan olabilir" diye konuştu.



DIŞ GEBELİK OLASILIĞINI AZALTMAK MÜMKÜN

Gebelik materyalinin rahim içerisinde olduğu zaman gebelik takibinin rutin şekilde yapılması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Cahit Cenksoy, adet gecikmesi olan her kadının mutlaka bir kadın doğum uzmanına başvurması gerektiğini belirtti. UIltrason ile gebelik kesesinin rahim içinde olduğuna emin olunması gerektiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Cahit Cenksoy sözlerine şöyle devam etti: "Dış gebeliğin görülme olasılığını azaltmak için genital yol enfeksiyonlarının oranını düşürmek ve tüpün motilitesini bozabilecek ertesi gün hapları gibi yüksek doz progesterone içeren ilaçlardan uzak durmak önerilir. Bu koşullar mevcut olmasa bile ektopik gebelik ortaya çıkabilir."