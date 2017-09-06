Kabakulak salgını 300 hasta

Kabakulak salgını Yeni Zelanda’nın en büyük kenti Auckland’da ocak ayından bu yana devam ediyor. Gazete Habertürk'ün New Zelanda kaynaklı haberine göre; 300 kişiye kabakulak teşhisi konduğu, bunun da son 16 yılda görülen tüm vakalardan daha fazla olduğu bildirildi.

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