Engelli çocukların diş sağlığı Kartal’a emanet

Kartal'da kurulan ve 4-14 yaş aralığındaki çocuklara ve Türkiye’deki bütün engellilere hizmet veren Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, hasta ailelerinin uğrak yeri oldu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Ağız ve diş tedavileri sonrasında konuşması iyileşen, ağız kokularından ve ağrılarından kurtulan, çiğneme fonksiyonlarını tam olarak yerine getirip doğru beslenebilen ve estetik kaygılarından arınan bireyler daha mutlu, özgüvenli ve sağlıklı biçimde toplumda varlıklarını sürdürebiliyor. Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde çocuğunun aldığı hizmetten dolayı yaşadığı memnuniyeti ifade eden Harika Ece Baklacıoğlu, “Bir engelli annesi olarak Kartal Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Kartal Belediyesi’nden aradılar ve engelliler için böyle bir hizmet verdiklerini, ihtiyacımız varsa yardım edebileceklerini söylediler, inanamadım. Atakan burada ameliyat oldu ve şu anda diş ağrısı çekmiyor. Daha önce yemek yiyemiyordu, ameliyat sonrası yemek yiyebildiği için kilo bile aldı” dedi.

Otizmli Ege Uysal’ın annesi Aytaç Uysal ise “Buraya geldiğimizden beri hiçbir sorun yaşamadık, oğlumuz ameliyat oldu ve şu anda gayet mutlu” diye konuştu. Kartal başta olmak üzere Türkiye genelindeki engelli vatandaşların diş tedavilerini ücretsiz olarak yapan Kartal Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 2016’nın ağustos ayından bu yana 370 engelli vatandaşın tedavisini ve rutin kontrollerini gerçekleştirdi.