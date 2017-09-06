Kemik suyunun sağlığa yararları

Beyin fonksiyonları, bağışıklık sistemi ve vücudun bağ dokusunu yenilemesi gibi birçok yararı bulunan ilikli kemik suyunun faydası oldukça fazla...

İşte kemik suyunun faydaları;

● Vücudun bağ dokusunu yenileyip onararak kemikleri güçlendiriyor.

● Sindirim sistemine iyi geliyor.

● Beyin fonksiyonları üzerinde olumlu etkisi bulunuyor.

● Yorgunluk ve strese iyi geliyor.

● Bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra, eklem ağrılarına da iyi geliyor.

● Kilo verilmesini destekleyici unsurdur.