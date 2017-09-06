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Özellikle hamileyseniz hekiminizin önereceği folik asit ve vitaminleri kullanmanız hem sizin hem bebeğinizin sağlığı için gereklidir. Yine de, vitamin almanın en iyi yolunun, meyve, sebze, tahıl ve sağlıklı yağlarla dolu bir beslenme programından geçtiğini unutmayın.