Sinan Can Demir oyun konsolunun başından kalkmayınca toplardamarı pıhtı yüzünden tıkandı!

Antalya'da ailesiyle oturan Sinan Can Demir, yaz tatili boyunca uzun süre oyun konsolu başından kalkmayınca, sol bacağında ağrı ve şişlik oluştu.

DHA'nın haberine göre; Atatürk Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'ne başvuran çocuğun bacağında derin ven trombozu (toplar damarlar içinde pıhtı oluşması) belirlendi. Kanın bacağında göllenip pıhtılaştığı belirlenen Sinan Can, anjiyografik yöntemle pıhtı eritici tedavi uygulanarak sağlığına kavuştu.



UZUN SÜRE HAREKETSİZ KALMAK RİSK FAKTÖRLERİNDEN BİRİ



Ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Birkan Akbulut, Sinan Can Demir'in bacaklarında ağrı ve şişlik şikayeti ile kendilerine başvurduğunu belirtti. Tetkikler sonunda derin ven trombozu tanısı konulduğunu aktaran Dr. Akbulut, yani toplar damarında bir pıhtılaşma olduğunu tespit ettik. Kendisini sorguladığımda uzun süre bilgisayar başında oyun oynayarak zaman geçirdiğini öğrendik. Bunun damardaki pıhtılaşmayı tetiklediğini düşünüyoruz. Damar hasarı, genetik faktörler gibi risk faktörlerinin yanı sıra uzun süre hareketsiz kalmak da bu hastalığı tetikleyen unsurlardan biri" dedi.



Sinan Can'ın kısa sürede anjiyografi olarak tedaviye alındığını kaydeden Dr. Akbulut, Bu tedavi yönteminde pıhtı oluşmuş damarın içine bir kateter yerleştirip pıhtı eritici ilaç uygulayarak damarın açılmasını sağladık. Şu anda damarı açıldı, sağlığına kavuştu, taburcu olmayı bekliyor" dedi.



DAMAR TIKANIKLIĞI ARTIK GENÇLERDE DE GÖRÜLÜYOR



Hiç kalkmadan 1-2 saat oturmanın bile risk faktörü olabildiğine dikkat çeken Dr. Akbulut, Onun için yarım saatte bir kalkmak ve bacakları hareket ettirmekte fayda var. Ama bu hastamız 5-6 saat konsol başında oyun oynamış. Neticede de böyle bir damar tıkanıklığı yaşadı ne yazık ki ama şimdi sağlığı iyi. Normal hayatına dönecek. Şimdi daha hareketli, aktif bir yaşantı sürmesini umuyoruz" diye konuştu.



Damar tıkanıklığının artık sadece orta yaşlı ya da yaşlılarda değil gençlerde de meydana gelebildiğini söyleyen Dr. Akbulut, Onun için hareketli yaşam önemli. Çocuklara eskisi gibi, bizim çocukluğumuzda olduğu gibi oyun oynamaları, hareketli olmaları ve spor yapmalarını öneriyoruz. Derin ven trombozu sıkça karşılaşılan bir durum ama hastamızda oyun konsolu başında uzun süre vakit geçirmesi sonucu meydana gelmesi bizim açımızdan ilginçti" dedi.



BANA İYİ BİR DERS OLDU



Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Lisesi öğrenci olan Sinan Can Demir ise yaz tatilini çok fazla aktivite yaparak geçirmediğini belirterek, Evde sürekli oyun oynadım. O yüzden olduğunu düşünüyoruz. Günde en az 5-6 saat oyun konsolu başındaydım, savaş oyunları oynuyordum. Bağımlılık oluyor, oynadıkça bırakası gelmiyor insanın, zamanın geçtiğini anlamıyor" dedi. Önce bacağında ağrı başladığını, ardından üzerine basamadığını anlatan Sinan Can, sözlerini şöyle sürdürdü:



Topallamaya başlamıştım. Sonra hastaneye geldik ve teşhis konuldu. Böyle bir şey olabileceği hiç aklımdan geçmemişti. Bundan sonra spora yöneleceğim. Bilgisayar oyununu bırakmak mümkün olmaz ama azaltmayı düşünüyorum. Benim yaşımdakilere önerim çok fazla bilgisayar oynamasınlar, hareket etsinler, spor yapsınlar. Bu bana iyi bir ders oldu. İnşallah üniversiteyi okuyabilirsem uçak mühendisi olmayı düşünüyorum."