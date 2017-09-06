Keşli kardeşlerin 'dişsiz yaşamı'

Siirt'in Sütlüce köyünden Muş'un Korkut ilçesine gelerek çobanlık yapan Ankara Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu 27 yaşındaki Keşli, kendisinin ve 12 kardeşinden 6'sının küçük yaşta süt ve kalıcı dişlerin kaybına neden olan Papillon-Lefevre Sendromu (PLS) hastalığına yakalandıklarını ve dişlerinin büyük bölümünü kaybettiklerini söyledi.
Dişleri olmadığı için kardeşleriyle büyük sıkıntı yaşadıklarını anlatan Keşli, "Katı yemek yerine çorba ve sulu yemekler yemek zorundayız. Evlenme çağına gelen kardeşlerim var. Onlar da ağızlarını açarken sıkıntı yaşıyor" dedi.
"YOĞURT VE SULU YEMEKLER DIŞINDA BİR ŞEY YİYEMİYORUM"
Keşli, çobanlık yaparak ailesine baktığını ve maddi anlamda zorluk çektiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Doğumdan bir yıl sonra dişlerimiz çıktı ve daha sonra döküldü. Birçok hastaneyi gezdik ancak kemik yapımızdan dolayı bir sonuç alamadık. Tek çözümün iyi bir hastanede implant (Herhangi bir nedenden dolayı kaybedilen dişlerin, fonksiyon ve görünüşünü tekrar kazandırmak amacıyla, kişinin çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökü) takmak olduğunu söylediler. Bunun maliyeti de çok yüksek. Yetkililerin bize yardım etmesini istiyoruz. Bu masrafları karşılayamıyoruz."
Keşli'nin 16 yaşındaki kardeşi Fatma Keşli ise tek isteğinin dişlerinin yapılması olduğunu ifade ederek, "Ben de yaşıtlarım gibi dişlerimin olmasını istiyorum. Dişim olmadığı için herkes benimle alay ediyor. Çok sıkıntı çekiyorum. Yoğurt ve sulu yemekler dışında bir şey yiyemiyorum" dedi.
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