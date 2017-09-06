Haydarpaşa Numune yabancılar için de şifa kaynağı

Yurtiçindeki hastaların yanı sıra Türkiye'ye gelen yabancılara da hizmet veren Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, organ nakli için gelen yabancı hastaların operasyonları, 22 yıldır başarıyla gerçekleştiriliyor.

İlk kez 1995'te Arnavutluk vatandaşı hastaya organ naklinin yapıldığı hastane, bu alanda uzman personeliyle dünyanın çeşitli bölgelerinden gelenlere şifa dağıtıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Transplantasyon Sorumlusu Doç. Dr. Melih Kara, Türkiye'de son dönem 80 bine yakın böbrek yetmezliği hastası bulunduğunu belirtti.



Böbrek yetmezliğinin görülme sıklığının düşürülmesi için Sağlık Bakanlığı'nın çeşitli tedbirler aldığını dile getiren Kara, organ nakli sürecinin de son dönem böbrek yetmezliği tanısının konulmasıyla başladığını ifade etti.



Kara, "Bu anlamda hastalığın tedavisi için elimizdeki tek gerçek tedavi organ nakli" diyerek, bu kapsamda yetmezlik tanısı almış hastaların öncelikle nakil merkezlerinde değerlendirilmesinin, canlı adayları varsa, bunların da değerlendirilerek hiç diyalize girmeden nakli yapılması gerektiğini anlattı.



Doç. Dr. Melih Kara, uzun dönem diyaliz hastalarında birçok olumsuz durumun görülebildiğini, başta da damarsal yapı bozukluklarının geldiğini aktararak, "O yüzden diyoruz ki zaman kaybetmeden yapılan naklin başarısı çok daha iyidir. Uzun yıllar diyalize girdikten sonra maalesef naklin başarısı, her geçen zaman biraz daha azalıyor" dedi.



Organ bağışlarının azlığına değinen Kara, bu konuda toplumsal farkındalığın artması gerektiğine işaret ederek, bu konunun yetkili kurumların tek başına mücadele etmesi gereken bir durum olmadığını, toplumun tüm fertlerinin buna duyarlı olması gerektiğini söyledi.

"YABANCI HASTALARIMIZI GİTTİKLERİ ÜLKELERDE DE TAKİP EDİYORUZ"

Kara, hastanelerinin nakil yapmaya 1991'de Prof. Dr. Mesut İzzet Titiz önderliğinde başladığını, bu anlamda Türkiye'de organ nakli yapan ilk eğitim ve araştırma hastanesi olduklarını belirtti.



İlk yabancı hastalarının da Arnavutluk'tan geldiğini ve 1995'te yapılan naklin başarıyla gerçekleştirildiğini dile getiren Kara, şöyle devam etti: "Daha sonraki yıllarda yabancı hasta oranımız, giderek artmaya başladı. Yılda 1 hastadan 3'e, 5'e şu anda da 10'lu rakamlara ulaştık. Bize dünyanın şu anda 4 kıtasından hasta geliyor. Tabii ikili anlaşmalarla geliyorlar. Şu ana kadar çok şükür başarı oranımız yüzde 98. Bu oran aynı şekilde devam ediyor. Biz çok mutluyuz. Neden? Bambaşka kültürlerden, ülkelerden insanlarla tanışıyorsunuz. Sosyal anlamda ikili ilişkileriniz çok ilerliyor. Tabii onların dilini bazen anlamıyorsunuz ama yüreğini anlıyorsunuz, onlar da sizi anlıyor. Ben sosyal anlamda çok iyi ilişkiler kurulduğunu düşünüyorum. Devletler arasında aslında en güzel bağın sağlıktan geçtiğini düşünüyorum. Çünkü burada kurduğunuz bağlar ve o insanların mutluluğu... Biz onları gittikleri ülkelerde de takip ediyoruz. Nakil yapıp, taburcu edip ondan sonra bir daha görmüyor değiliz."