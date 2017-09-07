Burun estetiğinde revizyon kimler için gereklidir?

Sağlık problemleri ya da estetik kaygılar nedeni ile burun ameliyatı olmuş hastaların, bu ameliyatlardan istediği sonucu elde edemeyerek mutsuz olması veya ameliyat sonrasında burun çökmesi, eğriliği problemleri yaşanması revizyon (düzeltici) burun ameliyatı ihtiyacı doğurabilir. Yüz Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, ‘revizyon burun ameliyatları’ ile ilgili merak edilen tüm detayları açıkladı.

REVİZYON NEDENİ ÇOK İYİ SAPTANMALI

Revizyon burun ameliyatı olmak isteyen hastanın, bu ameliyatı isteme nedenlerinin çok iyi analiz edilmesinin bu ameliyattaki başarıyı etkileyen en önemli nokta olduğunun altını çizen Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, “Hasta, geçirdiği ilk ameliyatın sonucunda neden mutsuz oldu? bu sorunun cevabı, biz hekimler için çok önemlidir. Ameliyat sırasında veya sonrasında yaşanan problemler, şanssızlıklar, hastanın beklentisinin hekim tarafından yeterince karşılanmaması ya da hastaların gerçek dışı beklentilerinin var olması hastaları, ikinci kez burun ameliyatına yönlendiren nedenleri oluşturmaktadır.’’ dedi.

BURUN ESTETİĞİ AMELİYATLARININ YÜZDE 5-10’U REVİZYONA İHTİYAÇ DUYUYOR

Doç. Dr. Kayabaşoğlu, "Literatürde gerçekleşen burun ameliyatlarının ortalama yüzde 5-10’u ikinci bir düzeltme ameliyatına ihtiyaç duyuyor. Burun kıkırdak yapılarında ilk ameliyat sırasında aşırı çıkarım yapılması sonucu, burun desteğinin tamamen bitmesi, burun ucu düşmesi veya burun çökmesi, burunda eğrilik ve yamulma oluşması ya da tam düzelmemesi, burun ucu ve kanatlarında oluşan asimetri, aşırı kalkık burun veya aşırı oyulmuş burun sırtı, revizyon burun ameliyatlarında en sık karşılaşılan nedenler olarak sayılabilir’’ dedi.

Kayabaşoğlu, “Revizyon burun ameliyatlarını ikiye ayırabiliriz. Bu ameliyatlardan bazıları 15-20 dakika süren, küçük dokunuşlar ile problemlerin ortadan kaldırıldığı minör ameliyatlar oluyor. Bunun dışında majör revizyonların yapıldığı, 5-6 saat sürebilen, kulak ya da kaburgadan alınan ekstra kıkırdaklar sayesinde burnu yeniden şekillendirdiğimiz revizyon burun ameliyatları da oluyor’’ dedi.

İLK BURUN AMELİYATI İLE REVİZYON AMELİYATI ARASINDA EN AZ 6 AY OLMALI

Hastaların revizyon burun ameliyatına korkuyla bakmaması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Kayabaşoğlu, “Hastalar ilk ameliyatlarını olduktan sonra mutlu olmasalar da sabırla beklemeliler. 6-12 aylık iyileşme süreci sonrasında ortaya çıkacak olan sonuç halen kendilerini mutsuz ediyorsa, revizyon burun ameliyatı yöntemine başvurmalılar. Bu kararı alırken hekim seçiminin çok büyük bir önem taşıdığını unutmamalılar. Alanında uzman, hastası ile sağlıklı bir iletişim kurabilen ve hastasını anlayan ve revizyon ameliyatlarda deneyimli hekimler, yaptıkları doğru analizler ve titizlikle planlanan cerrahiler sonucunda hastanın daha önce yaşadığı sorunları ve mutsuzluğu ortadan kaldırabilirler." dedi.