Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı!

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Medyada, “Samsun'da düğüne ambulansla gittiler, Kaymakama yakalandılar” başlığıyla yer alan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Bafra ilçesinde yaşanan olayla ilgili 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği tarafından inceleme başlatılmıştır. İnceleme neticesinde ihmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli işlemler uygulanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır” denildi.

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