Hakkari'de yaşayan Arif Çiftçi'nin kalbinden portakal büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Hakkari'den göğüs ağrısı şikayetiyle Van'a gelen 53 yaşındaki Arif Çiftçi'nin kalbinde tespit edilen portakal büyüklüğündeki tümör, başarılı bir operasyonla alındı.
İHA'nın haberine göre; Hakkari'de yaklaşık 2 yıldır göğsündeki ağrılar nedeniyle doktor doktor dolaşan Arif Çiftçi, en son Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde birçok başarılı operasyona imza atan Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ali Kemal Gür'e başvurdu. Doç. Dr. Gür, yapmış olduğu operasyonla Çiftçi'nin kalbindeki portakal büyüklüğündeki tümörü aldı.
ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ali Kemal Gür, kalpteki kitlenin çok nadir görülen bir hastalık olduğunu belirterek, "Hastamızın kalbinde yaklaşık 8 santimetrelik bir kitle vardı. Kendisine bunun çıkarılması gerektiğini söyledik. 100 bin kişiden 2 veya 3 kişide görülen bir hastalıktır. Milyonda bir de tümörün kötü olma ihtimali var. Bizim çıkardığımız kitle görünümü itibariyle iyi huyluya benziyordu. Patoloji tanısı 2 hafta sonra çıkacak, ama yüzde 80-90 iyi huylu çıkacak diye düşünüyoruz. Ufak bir göğüs ağrısı şikayeti sonrası yapılan kardiyoloji ekosunda bu tür kitleler çıkmaktadır. Bu kitlelerin erken çıkarılmasında fayda var. Çünkü büyüdükçe hem kapaklara zarar veriyor hem de akciğere ve beyne gitme gibi felç ihtimaline kadar her şey olabileceği için çıkarılması gerekiyor. Bizlerde hastamızla konuştuk, sağ tarafındaki kitlesini çıkarmak gerektiğini söyledik ve çıkardık. Şu an için herhangi bir sıkıntımız yok. İnşallah yarın veya öbür gün taburcu etmeyi düşünüyoruz" dedi.
"8 SANTİMETRELİK TÜMÖRÜ İLK DEFA GÖRDÜM"
Daha önce 20'ye yakın kalp tümörü ameliyatı yaptığını, ancak bu büyüklükte tümörle ilk kez karşılaştığını sözlerine ekleyen Gür, "20'ye yakın kalp tümörlerini çıkardık. Fakat 8 santimetrelik tümörü ilk defa gördüm. Çünkü bu çok büyük bir kitledir. Kalbimizin bir kulakçığı ortalama mandalina büyüklüğündedir. Hastamızdaki tümör ise portakal büyüklüğüne gelmiş ve kapağını etkilemişti. Bu yüzden hastamızda kapak yetmezliği de vardı. Şu an için bir sıkıntımız yok" diye konuştu.
Yaklaşık 2 yıldır göğüs rahatsızlığından dolayı Hakkari'de doktor doktor gezdiğini söyleyen Arif Çiftçi ise Van Bölge Araştırma Hastanesine gelerek ameliyata alındığını ve sağlık durumunun şu an iyi olduğunu söyledi.
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