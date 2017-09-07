Durakta kenenin ısırdığı Zuhal Tekin karantina altına alındı

Adana'da durakta beklerken kenenin ısırdığı ve rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan kadın, kaldırıldığı hastanede karantina altına alındı.

İHA'nın haberine göre; sağlık görevlisi eşi Cumali Tekin'i Kurban Bayramı'nın 3. günü iş yerinde ziyaret eden Zuhal Tekin (42), daha sonra eve gitmek için dolmuş durağına gitti. Tekin, toplu taşıma aracı beklerken duvara yaslandı. Dolmuşa binen Tekin, bir süre sonra sırtında yanma hissetti. Evine geldikten sonra sırtındaki yanma hissi arttı. Yanan yere elini uzatan Tekin, sırtında bir cisim olduğunu fark edip yaradan dolayı oluşan kabuk zannedip çıkardı. Ancak kabuk sandığı şeyin hareket ettiğini görünce bir sağlık kuruluşunda çalışan komşusuna gösterdi. Komşusu bunun kene olduğunu belirterek hemen hastaneye gitmesi gerektiğini söyledi. Zuhal Tekin ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan kadının sırtında kalan kenenin diğer parçası da çıkarıldı. Kene ise incelemeye alındı.

HASTANEDE KALMAK İSTEMEDİ AMA...

Tekin'e Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanmaması için 5 iğne yapıldı. Daha sonra Tekin, hastanede kalmak istemediğini söyledi. Doktorlar ise hastanın kendi isteğiyle hastaneden ayrılmasını kabul edip, mide bulantısı, kaşıntı olması durumunda hemen hastaneye gelmesi gerektiğini bildirdi. Tekin evine gitti ancak akşam mide bulantısı ve kaşıntı başlayınca tekrar hastaneye kaldırıldı. Gerekli tedavi yapıldıktan sonra tekrar eve gitmek isteyen Tekin, bir süre sonra tekrar mide bulantısı ve kaşıntı şikayeti devam edince hastaneye kaldırıldı. Tekin, bu kez hastaneden gönderilmeyerek Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "Kırım Kongo Kanamalı Ateşine" karşılık karantinaya alındı. Tekin'in intaniye servisindeki kaldığı yere sağlık görevlilerinden başka kimse alınmıyor. Ayrıca Tekin'i ısıran kenenin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne neden olan kene türünden olup olmadığı incelemeye alındı. Tekin'den de kan alınarak Ankara'ya gönderildi. Kan sonucu gelinceye kadar Tekin'in hastanede karantina altında tutulacağı öğrenildi.