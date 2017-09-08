Parkinson hastaları bu merkezde şifa buluyor

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki "Parkinson ve Kas Hastalıkları Merkezi" Türkiye'nin dört bir yanından gelen hastaların umudu oluyor. Hastaların düzenli takip ve tedavilerinin yapıldığı merkeze başvuran 18 yıllık parkinson hastası Medet Özek de sağlığına kavuştu.

Genellikle 50 yaş ve üzeri bireylerde el, kol, bacak ve çenede titreme belirtileriyle ortaya çıkan parkinson, kişinin günlük yaşamını da olumsuz etkiliyor. Erken tanı ve düzenli takip hastalıkla mücadelede önemli rol oynuyor.Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki, "Parkinson ve Kas Hastalıkları Merkezi" de parkinsonla mücadele eden hastaların umudu oluyor. Hasta sayısı her geçen gün artan merkeze Türkiye'nin birçok ilinden hasta başvuruyor.Parkinson hastaları Medet Özek ve Yaşar Ramazanoğlu da merkeze başvurarak, sağlıklarına kavuştular.

"SANDALYEDE BİLE OTURAMIYORDU, ŞİMDİ YÜRÜYOR"



Hastalık nedeniyle konuşma zorluğu çeken Yaşar Ramazanoğlu'nun eşi Fatma Ramazanoğlu yaptığı açıklamada, çok zor günler geçirdiklerini belirterek, "Eşimin rahatsızlığı ilk olarak sağ bacağındaki titremeyle başladı. Zamanla çok ilerledi. Çok ilaç kullanıyordu, istemsiz hareketleri nedeniyle sandalyede oturmakta güçlük çekiyordu. Pil takıldı ve takiplerimiz devam ediyor. Şu anki hali bile beni çok mutlu ediyor" ifadesini kullandı.



Rahatsızlığı nedeniyle Tokat'tan gelen parkinson hastası Medet Özek de 18 yıldır ilaç kullandığına işaret ederek, "Yatakta sağdan sola dönemez hale gelmiştim. Buraya geldim, hocalarımız beni ayağa kaldırdı. Pil takıldı hiçbir ücret ödemedik, devletimiz hepsini karşıladı" dedi.