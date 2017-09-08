Çocuğu okula hazırlamanın yolları!

Ders zilinin çalmasına sayılı günler kala pek çok evde okula hazırlık telaşı yaşanırken, bir yandan da pek çok anne baba, çocuklarının okula uyumunu tekrar sağlamanın yollarını arıyor. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Betül Mazlum, “Tabi en güzeli, keşke kışın zorlukla kurduğumuz düzeni ve alışkanlıkları yazın tekrar yapılandırırken daha dikkatli olabilsek. O zaman yeniden okula hazırlığa geçmek bu kadar zor bir güç mücadelesine dönüşmez. Ama okul öncesi bu son haftada atacağınız bazı adımlarla okul düzenini yeniden kurabilmeniz mümkün” diyor. Dr. Betül Mazlum, okula uyumu kolaylaştırmanın 5 yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

1- NET MESAJ VERİN

İlk olarak yazın esneyen kuralları tekrar eski haline getirebilmeniz için ilk yapmanız gereken şey ebeveynler olarak ortak tutum sergileyip, çocuğunuza net mesajlar vermeniz. Ebeveynlerin kurallar konusunda çatışmaya düşmemesi veya tutarlı davranması çok önemli.

2- UYKU SAATİNİ DÜZENLEYİN

Gece çocuğunuzun yatış saatini erkene çekip, sabah da daha erken kalkacağı şekilde aşamalı bir düzenleme içine girin. Çocuğun gece boyunca yaşına göre yeterli süre uyuması; beyin ve fiziksel gelişimi, dikkat ve öğrenme süreçleri için de kritik önem taşıyor. Aksi taktirde dikkati sürdürmede problemler ve bellek sorunları da kaçınılmaz oluyor.



3- TELEVİZYON VE TABLET SÜRELERİNİ KISITLAYIN

Çocuğunuzun televizyon ve tablet başında geçirdiği zamana ne kadar hassasiyet gösterip dikkat etseniz de, yaz aylarında bu zaman dilimi ister istemez genişletiliyor. Ancak artık bu süreyi kademeli olarak geri çekme vakti geldi. Bağımlılık yapma potansiyeli olan ve çocukların sosyal, duygusal, bilişsel gelişimlerine olumsuz etkileri olan bu aletler yerine, çocuklarınızı, gelişimlerini destekleyecek ve düzenli yapabilecekleri spor, müzik, resim, satranç ve benzeri başka faaliyetlere yönlendirme konusunda harekete geçmeniz gerekiyor.



4- OKUL ALIŞVERİŞİNE BİRLİKTE ÇIKIN

Okul alışverişine birlikte gitmeniz, bazı okul gereçlerinin renk ve model seçimlerinde onların görüşlerini alıp, tercihlerine değer vererek imkanlar ölçüsünde yerine getirmeniz okula uyumlarını sağlamada önemli faktörler. Kitaplarını da çocuğunuzla beraber inceleyerek onların hoşlarına gidecek kaplarla, etiketlerle veya sevdikleri kahramanların resimleriyle birlikte süslemeniz aynı şekilde yeni ders yılına hazırlıkta faydalı olacaktır. Çocuğunuz okula yeni başlayacaksa önceden birlikte okulunu ziyaret etmeniz de okula uyum sürecinde olumlu bir başlangıç olacaktır.



5- OKUMA SAATLERİ DÜZENLEYİN

Dr. Betül Mazlum “Okul öncesi bu son günlerde her gün düzenli, belli aralıklarla yaşına uygun kitap okuma saatleri yapmanız, o sırada sizin de kitap okuyarak bu etkinliğe katılmanız, daha sonra okuduğunuz kitaplardan aklınızda kalanlar ve çıkardığınız sonuçlar üzerine çocuklarınızla sohbet etmeniz son derece faydalı olacaktır” diyor.