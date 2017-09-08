Ailesinde tiroid sorunu olanlara ultrasonografi önerisi!

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bekir Çakır, tiroid bezi içerisinde kitle varlığı ya da nodül gelişimini testler ve fiziki muayene ile tespit etmenin her zaman mümkün olmadığını belirterek, "Özellikle ailede tiroidde nodül ya da tiroid hastalığı varlığında, tiroid fonksiyon testleri ve fizik muayene normal olsa bile mutlaka tiroid bezi ultrasonografi ile değerlendirilmelidir" dedi.

Prof. Dr. Çakır, iyot eksikliğinin önemli bir problem olduğunu ve tiroid hastalıklarına zemin oluşturduğunu söyledi.

Tiroidin, boynun ön tarafında bulunan iç salgı bezi ve metabolizma hızını belirleyen tiroid hormonlarını sağlamakla görevli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çakır, tiroid bezi hastalıklarında son yıllarda artış olduğuna işaret etti. Bezlerde fonksiyon bozuklukları ile nodül denilen kitle gelişiminin, en sık görülen sorunlardan olduğunu bildiren Çakır, kan testi ile bezin hızlı (hipertiroidi) ya da yavaş (hipotiroidi) çalışması durumunun tespit edildiğini anlattı.

KİLO KAYBI, TERLEME, SICAĞA TAHAMMÜLSÜZLÜK VARSA TİROİD FAZLA ÇALIŞIYOR DEMEKTİR!

Prof. Dr. Çakır, istenmeyen kilo kaybı, terleme, sinirlilik, ellerde titreme, sıcağa tahammülsüzlük gibi şikayetleri olanların, hipertiroidi açısından değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kilo artışı, uyku hali, halsizlik, yorgunluk, soğuğa tahammülsüzlük gibi şikayetleri olan hastalarda ise hipotiroidi varlığından söz edilebileceğini kaydeden Çakır, şunları ifade etti: "Tiroid bezi içerisinde kitle varlığı ya da nodül gelişimini tiroid fonksiyon testlerine bakarak veya boyun bölgesini elle muayene ederek tespit etmek her zaman mümkün değildir. Özellikle ailede tiroidde nodül ya da tiroid hastalığı varlığında tiroid fonksiyon testleri ve fizik muayene normal olsa bile mutlaka tiroid bezi ultrasonografi ile değerlendirilmelidir. Ultrason ile tiroid bezinde nodül tespit edilme oranı yüzde 50'dir."

İyot eksikliğinin de önemli bir problem olduğunun altını çizen Çakır, bunun tiroid hastalıklarına zemin oluşturması açısından önemine dikkati çekti. Çakır, kan testleriyle tiroid tanısının kolaylıkla konulabildiğini ve belirtileri olanların bu durumu ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi.