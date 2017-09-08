Türk kardiyologlar, Türkiye'de ve dünyada bir ilke imza attı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Çocuk Kardiyologları başarılı bir operasyona imza atarak, 1,5 yaşındaki çocuğun kalp kapakçığındaki yarığı ameliyatsız yöntemle kapattı. Böylece küçük çocuğun kalp kapakçığındaki yarık, Türkiye'de ve Dünya'da ilk defa girişimsel (ameliyatsız) yöntemle kapatılmış oldu.
İHA'nın haberine göre; işlemi gerçekleştiren ERÜ Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Narin, 1,5 yaşındaki Mustafa'nın kalp kapakçığında doğuştan sıkıntı olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Narin, "Hastamızda komplet AVSD dediğimiz kalp kulakçığı ile karıncık arasındaki kapak yapılarının sorunlu olması ile giden problem vardı. Biz bunun çok erken dönemde tanısını koyduk. Tabi bu arada kalp kapakçığının üzerinde eskiden var olan ve ameliyatla kapatılamayan 2 mm çapında yarık vardı. Bu da kalbin sol kulakçığı ile sol karıncık arasında var olan kapakta yetersizliğe yol açıyordu. Hastayı ve aileyi sıkıntıya sokuyordu. Çocukta nefes darlığı şikâyetlerine neden oluyordu. Kalpteki bu sorunun çözümü cerrahi, yani açık kalp ameliyatıdır. Hasta bir kez açık kalp ameliyatı olmuş. İkincisi de sıkıntı olabilirdi. Ailenin de desteği ile çocuğun kalp kapakçığındaki bu sorunu ameliyatsız yöntemle kapatma kararı aldık. Çocuğun kasığından girerek kalp kapakçığındaki yarığı kapattık. Şükürler olsun, operasyon çok başarılı geçti. Literatüre baktığımda hastaya yapılan girişimsel işlemin Türkiye'de ve Dünya'da bir ilk olduğunu söyleyebilirim. Eğer biz bu işlemi gerçekleştirmeseydik, çocuğa ikinci kez açık kalp ameliyatı yapılacaktı" dedi.
Prof. Dr. Narin, çocuklarda bu tip kalp hastalığının görünme sıklığının çok nadir olduğunu da belirtti.
Baba Erdem Erdoğan ise doğuştan bulunan bu rahatsızlık nedeniyle çocuğunda sürekli morarma olduğunu ve ciddi nefes darlığı şikâyetinin bulunduğunu belirtirken, "Oğlum doğduğu günden bu yana bu sıkıntıyı çekiyordu. Allah'ın izniyle ve hocamın gayreti ile çocuğum sağlığına kavuştu. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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