B2 vitamin eksikliği kanseri tetikliyor!

ABD'de çalışmalarını sürdüren Biyolog Kanser Araştırmacısı Vasfiye Goca Boran, B2 vitamin eksikliğinin kanser başta olmak üzere birçok hastalığı tetiklediğini açıkladı.

İHA'nın haberine göre; İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra ve aynı üniversitenin Onkoloji Enstitüsünde Yüksek Lisans yapan Biyolog Kanser Araştırmacısı Vasfiye Goca Boran, vitaminlerin eksiksiz alınmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

B2 vitamini eksikliğinin etkilerini anlatan Boran, "Vücutta iltihaplanma, ciltte kızarıklık, ayak altlarında yanma, kulak ve burunda pullanma, titreme, sersemlik, hareketlerde ağırlaşma, sindirim bozukluğu, saç dökülmesi, gözlerde yanma ve kuruluk en belirgin etkileridir" dedi.

Vasfiye Goca Boran, aşırı derecede alkol tüketimi, antibiyotikler ve yatıştırıcıların vücuttaki B2 vitamin eksikliğinin en önemli etkenleri olduğunu vurgulayarak, "B2 vitamini normal pişirme ile azalmaz. Fakat bol su ile pişirilip sonra o su atılırsa B2 vitamini suya geçerek kaybolur. B2 vitamini et, süt, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagillerde bol miktarda bulunmaktadır. Riboflavin için bu gıdalar önemli kaynaklardır" ifadelerini kullandı.