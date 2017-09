Acil tıp uzmanından uyarı: 'Bilmiyorsan dokunma'

Bilinçli bir ilk yardımın hastanın yaşama şansını yüzde 50 oranında artırdığını söyleyen Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Cem Ertan ilk yardım eğitimlerinin önemini vurguladı.

Her yıl Eylül ayının ikinci cumartesi günü kutlanan 'Dünya İlk Yardım Günü' sebebiyle bir açıklama yapan Doç. Dr. Cem Ertan, ilk yardımın ilk kuralının "Bilmiyorsan dokunma" olduğunu söyledi. Doğru yapılan ilk yardım müdahalesinin hayatta kalma ihtimalini yüzde 50 oranında artırdığını ifade eden Doç. Dr. Ertan, "Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşması için geçen süre kalp krizi, trafik kazası, yaralanmalar gibi birçok acil durumda hayat kurtarmak için genelde yeterli değildir. Profesyonel yardım gelinceye kadar yapılacak doğru ilk yardım uygulamaları ile hayat kurtarmak mümkündür" dedi.

EĞİTİM ÖNEMLİ

Doç. Dr. Ertan ilk yardımın tanımını da şöyle yapıyor: "Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da hasta veya yaralının durumun kötüye gitmesini önlemek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç ve ilaç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan uygulamalara 'ilk yardım' denir. Ancak, yaşam ile ölüm arasındaki bu süreçte ilk yardım sadece bu konuda eğitim ve sertifikasını almış kişilerce uygulanmalıdır."

İlk yardım eğitimine günlük yaşantının her alanında ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Doç. Dr. Ertan, ilk yardımda öncelikli olarak yapılması gereken 3 aşamayı şöyle sıralıyor: "Yaralıyı güvenceli bir yere almak, teşhis koymak ilk yardım yapmak ve ambulans çağırmaktır. Bunlar yapılması gereken 3 aşamadır. Hayatta kalmayı sağlamak ve kalıcı sakatlıkları önlemek ya da kopan bir uzvun doğru bir şekilde taşınması hayati bir öneme sahiptir. Ani bir kalp durmasında eğer başarıyla müdahale edilirse, ambulans gelene kadar kişinin hayatta kalması sağlanmış olur. Bir kişiye kalbi durduktan sonra 3-4 dakika içerisinde müdahale olursa sağ kalma ihtimali yüzde 50 oranında artıyor. Bu kişi on dakika müdahalesiz kalırsa, bu oran yüzde 2 veya 3'e iniyor. Toplumda ilk yardım eğitimi bilen kişilerin fazla olması, hayatta kalma oranını arttırıyor."

Ülkemizde İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli iş yerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilk yardımcı

b) Tehlikeli iş yerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilk yardımcı

c) Çok tehlikeli iş yerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilk yardımcı bulundurması zorunlu.

Tüm işverenlerin bu kuralı sağlamaları gerekiyor. Eğitimi almadan yapılan uygulamalar ise hastanın hayatını riske atıyor. Ülkemizde bu konuda eğitim alınabilecek T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalı ilk yardım eğitimleri verme yetkisi almış çok sayıda özel ve devlet kuruluşları var. 16 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim sonrası İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan sınavlarda başarılı olanlara 3 yıl geçerli ilk yardımcı sertifikası veriliyor.