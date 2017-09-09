Dünyanın dikkatini çeken Türk doktor: Hüseyin Sancar Bozkurt

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt, kendi bulduğu ve dünyada daha önce uygulanmamış olan 3 yöntemle uluslararası platformda dikkat çekiyor. Gazete Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre; Bozkurt yöntemlerini anlatması için ekim ayında ABD’nin Orlando kentinde düzenlenecek 2017 Dünya Gastroenteroloji Kongresi’ne (WCOG) davet edildi. Türk doktor, alanında ilk olan 3 uygulamasıyla 10 bin gastroenteroloji uzmanına sunum yapacak.

ABD DIŞINDAN KATILAN TEK TÜRK DOKTOR

ABD Gastroenteroloji Derneği üyesi ve dernekteki 300 kişilik akademik eğitim grubuna ABD dışından katılan tek Türk doktor olan Bozkurt, Dünya Gastroenteroloji Kongresi yönetiminin dikkatini çeken ilk tekniğini geçen ocak ayında uygulamış ve bu uygulamasıyla da haber olmuştu. Karın ağrısı, kusma ve ateş şikâyeti bulunan 6 yaşındaki bir hastanın kalınbağırsağında ‘psö- domembronöz enterekolit enfeksiyon’ belirleyen Bozkurt, etkili sonuç almak için, kolonoskopinin içindeki kanaldan, iltihaplı bölgeye “vancomisin” antibiyotiği enjektörle sıkmış, hastanede ilaç tedavisi 8 gün süren çocuk hastanın bağırsağındaki iltihap kurumuştu.

KANAMAYA BİTKİSEL İLAÇ

Dr. Bozkurt, ilgi çeken ikinci uygulamasını nisan ayında 30 yılını bitkileri araştırmaya harcayan Hüseyin Cahit Fırat’ın tıp dünyasına kazandırdığı “Hızlı kanama durdurucu karışım ve ilaç” kullanarak gerçekleştirmişti. Bozkurt, siroz hastalığı ve yemek borusu varis kanaması şikâyeti olan 50’li yaşlardaki erkek hastanın kanamalı bölgesine ilacı endoskopik yöntemle enjektör yardı- mıyla uygulamış, ardından da ağızdan içirmişti. İlk kez uygulanan yöntem hastayı iyileştirmişti. 3’üncü uygulama ise mayıs ayında yapılmıştı. Bozkurt, böbrek yetmezliği olan 70’li yaşlarındaki erkek hastaya, 12 parmak bağırsağındaki ülser kanaması nedeniyle endoskopik yöntem kullanarak, enjektörle “Hızlı kanama durdurucu” karı- şım sıkmış, ardından aynı ilacı içirmişti. Yöntem hastayı sağlığına kavuşturmuştu. Mersin’in Tarsus İlçesi Medical Park Hastanesi’nde görev yapan Dr. Bozkurt’un son çalışması, “destek gıda” olarak kullanılan probiyotiğin kendi bulduğu yöntemle kolonoskopik olarak ilaç formunda uygulanması. Bu yöntemle düzelmeyen ishali olan hastanın sağlığına kavuştuğu görülüyor.

İŞTE O 3 YÖNTEM

1. UYGULAMA: Dünyada ilk defa kolonoskopik yöntemle antibiyotik uygulanması sonucu hızlı düzelme.

2. UYGULAMA: Bir Türk buluşu olan hızlı kanama durdurucu ilaçla, endoskopik yöntem kullanılarak yemek borusu damar (varis) kanamasının durdurulması.

3. UYGULAMA: Hızlı kanama durdurucu ilacın, çok büyük ve kanamalı onikiparmak bağırsak ülserinde endoskopik uygulama ve kanama durdurucu karışım ile ülser iyileştirici özelliğinin kullanılması.