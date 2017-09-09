HT Cumartesi'den Sema Ereren'in yazısında çocukların okula uyumunu kolaylaştırmanın yollarına dair bilgiler yer alıyor.

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden Uzman Psikolog Ayşegül Moral de rahat bir dönemden, disiplinli bir döneme geçişe kolay uyum sağlamanın yollarını sıralıyor:

Alınan kitap ve kırtasiyeler dolaplara çocuklar tarafından yerleştirilmeli.

Çocuğun, odası ve çalışma masasında daha çok zaman geçirebileceği aktiviteler yapılmalı.

Ders temposu her gün artırılarak, ders çalışma veriminin artması sağlanabilir.

Öğrencinin aldığı yeni kararları odasında her zaman görebileceği bir yere yazıp asması, uygulamasına yardımcı olabilir.

Ailelerin, ödev sonrası oyun oynamaya izin vermesi, çocukların sorumluluklarını ertelemesini önleyecektir.