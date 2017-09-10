‘Dünyam için ölürüm’

6 yaşındaki kızı Dünyam’ın kanser riski taşıdığını öğrenen anne İlkay Özkan, doktorların riskli gebelik uyarısını dinlemedi ve hayatını hiçe sayıp bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Dünyam’ın olası hastalığında hayatını, kardeşi Veli Efe’nin kordon kanından alınan kök hücreler kurtaracak.
Ankara’da kızları Dünyam’ın rutin tetkikler sırasında kanser riski taşıdığını öğrenen İsmet-İlkay Özkan çiftinin hayatı, bu beklenmedik haberle altüst oldu. Doktorlar, Dünyam’ın sürekli kontrol altında tutulması gerektiğini belirtti. Dünyam’ın doktorları, anneye “Eğer yeni bir bebek hayata getirmek isterseniz, doğacak bebeğinizin kordon kanını Dünyam’ın olası tedavisi için saklayabilirsiniz” dedi.
42 yaşındaki anne İlkay Özkan, tüp bebek tedavisi için hastaneye başvurdu. Ancak buradaki doktorlar, şeker hastası ve aşırı kilolu olan İlkay Özkan’ın gebelik sırasında hayatını kaybedebileceğini belirterek, hamilelik önermediklerini söyledi. Buna rağmen Özkan, kızının, kordon kanından alınacak kök hücre ile tedavisi için kardeş doğurmakta ısrar etti. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalan Özkan için zorlu bir süreç başladı. Hamileliği boyunca ağır kanamalar yaşayan, gebeliğinin 5 ayını yatarak geçirmek zorunda kalan anne, doktorların gebeliği sonlandırma önerisine karşı çıktı.
“Ben ölsem bile bebeğim ablasını kurtaracak” diyen anne, hamileliğin 27. haftasında fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Ölümden dönen anne, prematüre bir erkek çocuk dünyaya getirdi. 42 gün boyunca yaşam savaşı veren Veli Efe, bebek zorlu bir tedavi sürecinin ardından hayata tutunmayı başardı. Annenin hamileliği süresince çok kez düşük tehlikesi yaşadığını ancak hem kendisinin hem de bebeğin hayatta kalmayı başardığını ifade eden Yenidoğan Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, “Veli Efe 7 aylıkken sezaryen ile 1400 gram ağırlığında dünyaya geldi. Ablasının sağlığı ve onu çok seven ailesi için tam 42 gün yoğun bakım servisinde yaşam savaşı verdi. Annenin sağlık durumunu düşünürsek bebeğin dünyaya gelmesi mucize. Ablası için hayata tutundu” diye konuştu.
Veli Efe bebeğin kordon kanından alınan kök hücreler, ailedeki genetik hastalıktan dolayı kanser ihtimali bulunan ablası için dondurularak Amerika’da bir merkeze gönderildi.
‘KIZ KARDEŞİMİN HİKAYESİ’ GİBİ
Veli Efe bebeğin öyküsü, başrolünü Cameron Diaz’ın oynadığı “Kız Kardeşimin Hikâyesi” filmini akıllara getirdi. Filmde, lösemi ile mücadele eden ablasını iyileştirmesi umuduyla dünyaya getirilen Anna’nın hikâyesi anlatılıyor. Donör olması için dünyaya getirilen Anna, ablası için sayısız operasyon geçiriyor.
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