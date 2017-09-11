Okula yeni başlayacak çocuğunuz varsa siz de hazırlanmalısınız

Okullar açılıyor. Uzmanlar, “Aileler çocuklarının yaşına, gelişim dönemine ve özelliklerine göre karşılaşabilecekleri sorunları öngörebilirler. Olası sorunları tahmin ederek hazırlık yapmak, bu sorunlarla hiç karşılaşmamayı veya hafif atlatmayı sağlayabilir” diyor. Yazın derslerini tekrar etmeyen bazı çocuklarda akademik beceriler gerileme gösteriyor ve okul açıldığında yeterli çabayı göstermezlerse arkadaşlarını yakalamakta zorluk çekebiliyorlar. HT Magazin'den Ceyda Erenoğlu imzalı habere göre; Harvard Üniversitesi Boston Çocuk Hastanesi Küresel Akıl Sağlığı Programı Bilimsel Koordinatörü ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrı Prof. Dr. Özgür Öner, “Akademik başarısızlık motivasyon düşüklüğüne, motivasyon düşüklüğüyse dikkat sorunlarına yol açıyor” diyor.

SORUNLARIN ÖNCEDEN TAHMİNİ MÜMKÜN MÜ?

Prof Dr. Öner, “Okul döneminde yaşanabilecek sorunların bir kısmını önceden tahmin etmek mümkündür” diyor. Okul öncesi eğitim sırasında anneden ayrılmakta, arkadaş edinmekte, kurallara uymakta sorunlu çocuklar benzer sorunları okulda da yaşayabiliyor. Bir önceki yıl okulda akran zorbalığına uğrayan ve sosyal olarak dışlanan çocuklarda yoğun kaygı ve okula karşı isteksizlik görülüyor. Konuşmanın gecikmesi, dili anlama ve ifade etme güçlüğü gibi sorunları olan çocuklarda ise geç okuma veya okumayla ilgili başka zorluklar yaşanıyor.

HANGİ YAŞTA HANGİ SORUN?

OKULA YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLER



* Annelerinden ayrılmakla ilgili sorunlar

* Uyum sorunları

* Kurallara uymakta güçlük

* Ödev yapmakta isteksizlik

* Öğrenme sorunları

* Aşırı hareketlilik ve dikkat sorunları yaşayabilirler.

DAHA BÜYÜK ÇOCUK VE ERGENLER

* Akademik sorunlar

* Dikkat sorunları

* Kural bozucu davranışlar

* Arkadaşlık sorunları

* Akran zorbalığına uğrama

* Akran baskısıyla istenmeyen davranışlar gösterme

* Kaygı sorunları ve depresif duygular yaşayabilirler.

ANNE BABALARA ÖNERİLER

* Önceki deneyimlerinizi göz ardı etmeyin ve ciddi sorunların kendiliğinden kaybolmasını beklemeyin.

* Sakin, gerçekçi ve iyimser olun. Kaygınızın çocuğunuzu olumsuz etkileyeceğini unutmayın.

* Aşırı duygusal veya aşağılayıcı yorumlardan uzak durun. (Bu çocuktan hiçbir şey olmaz, ne şanssız biriyim, diğer çocuklar ve anneler ne kadar rahat, benim suçum ne, zavallı yavrum vb.)

* Sorunu iyi tanımlayarak plan yapın ve planınıza çocuğunuzu da katın. Yaptığınız planı uygulayıp sonuçlarını değerlendirin.

* Çocuğunuzla yaşına ve gelişim düzeyine göre ilişki kurun ve beklentilerinizi şekillendirin

* Okul sistemini iyi kullanın. Okul personeli, idaresi ve diğer velilerle iyi ilişkiler kurun.

* Yasal haklarınızın farkında olun.

* Çocuğunuzun olumlu yönlerinin/becerilerinin ortaya çıkabileceği ve bunları sergileyebileceği bir ortam oluşması için okulla beraber çaba gösterin.

* Sorun ya da sorunlarla başa çıkamayacağınızı düşündüğünüz noktada bir profesyonelden yardım alın.

BUNLARA DİKKAT!

Prof. Dr. Özgür Öner, “Çocuklar, ailelerinin kaygılı, ilgisiz ve aşırı beklentili olup olmadıklarını kolaylıkla hissediyorlar” diyor. İşte bu noktada anne babaların yapmaları gerekenler:

* Çocuklarınızdan beklentilerinizi gerçekçi düzeyde tutup onlara mümkün olduğu kadar objektif yaklaşın.

* Yaptığınız gerçekçi ve objektif değerlendirmenin, önceki deneyimlerinizin, yaşadığınız sorunların ve bunları çözme biçiminizin çocuklarınızın güçlü ve zayıf yanlarının oluşumunda çok etkili olduğunu unutmayın.

HER ÇOCUK KOLAY ARKADAŞLIK KURAMAZ

Bulunduğu ortama sosyal açıdan yavaş ısınan bir çocuğun anne-babasının, çocuğunun hemen çok sayıda arkadaş edinmesini veya sınıfın en popüler kişisi olmasını beklememesi öneriliyor. Ailenin önceki deneyimlerinden çocuğun arkadaş edinmekte zorlanacağını düşünmesi halinde, ona yardımcı olmak için okul dışında da sınıfından çocuklarla ilişki kurmaları gerekiyor. En başından, çocuklarına uygun arkadaş olabileceğine inandıkları çocukların aileleriyle ilişki kurmak iyi bir çözüm olarak görülüyor.