Okuldan gelen çocuğa salça-ekmek!

Bu yazının başlığını görenler eğer benim gibi 90’larda büyüyen çocuklardansa daha da içten okuyacaklardır eminim. Ne demek istediğimi biliyorsunuz. Biz okuldan geldiğimizde, eğer evde mutfağa düşkün bir anne veya anneanne varsa ya yeni pişmiş bir poğaça veya kek olurdu ya da beş çayına hazırlanan kısırdan önümüze konurdu. Hiç mi bir şey yok evde; ekmek üstü salça verilirdi. Ya da ekmek üstü süzme yoğurt. Ne kadar da masum ne kadar da sade ve besleyici ara öğünlerdi.

SAĞLIKLI ARA ÖĞÜNLER

Biz sağlıklı büyüyen çocuklardık. Sadece ekmek üzeri yoğurttan değil, aralıksız oynadığımız oyundan ötürü de öyleydik. Okul zamanı sabırsızlıkla teneffüsü bekler, 10 dakikalık teneffüs boyunca oradan oraya koşar ve doyasıya oynardık. Eve geldiğimde çantamı eve bıraktığım gibi sokağa fırlar, gece yarısına kadar oynardım. Acıktıkça da salça-ekmek ya da yoğurt-ekmek yerdim. Hatta yoğurdu üzerine toz kırmızı biber döküp verirdi anneannem. Şimdiki krakerler, bisküviler, paket paket lezzetli-lezzetsiz barlar arasında çocuklara “Salça-ekmek yer misin?” diye sorduğunuzda yüzünüze garip garip bakıp “Neden?” diyebilirler. Nedenini hatırlayalım mı? Eskiden fark etmeden yaptığımız güzel alışkanlıkları yeniden hayata geçirelim ve çocuklarımıza sağlıklı ara öğünler sunalım.

EKMEK ÜZERİ SALÇA

Ekmeksiz bir beslenme eksik demektir. Çünkü ekmek bizim ve çocuklarımızın lif ihtiyacını karşılarken bol miktarda B vitamini de sunar. Yani çocukların en çok ihtiyacı olan şeylerden ikisi ekmekte var. Üzerine evde yapılmış lezzetli bir domates salçası sürdüğünüzdeyse çocuğunuza bol miktarda C vitamini ve likopen vermiş oluyorsunuz. Bağışıklık sisteminin güçlü olmasını sağlayan bu 2 değerli antioksidan çocuğunuzu koruyabilir. 1 dilim tam buğday ekmeği üzerine sürülmüş ev yapımı salça hem sağlıklı hem de çok lezzetlidir.

EKMEK ÜZERİ SÜZME YOĞURT

1 dilim tam buğday ekmeğinin üzerine süzme yoğurt koyun. Üzerine de toz kırmızı biber serpin. Elbette çocuklar yiyeceği için tatlı biber olmalı. Biber yerine sumak, nane ve fesleğen gibi baharatlar da olabilir. Ekmeğin faydasından bahsetmiştik. Süzme yoğurtsa bol miktarda kalsiyum içeriyor. Büyüme-gelişme çağındaki bir çocuk için çok değerli. Yoğurttan gelen probiyotikleri de unutmamak lazım. Üzerine eklediğiniz baharatsa hem antioksidandır hem de lezzet katar.

OKULDA SU İÇMELİ

Çocuklar okulda o kadar hareketliler ki... Buna karşılık yeterince su içiyorlar mı? Pek çoğu su içmeyi unutuyor! Çocuğunuza bir matara alın ve her gün okuldan geldiğinde ne kadar su içtiğini kontrol edin. Sabah götürdüğü su bitmiyorsa bu alışkanlığı kazanması için onu destekleyin. Gün içinde içeceği su çocuğun konsantrasyonunu artırır, dersi daha iyi dinlemesini sağlar, dolaşımı hızlandırır, derste uyuklamasına engel olur. Daha dinç, daha iyi hissetmesini sağlar. Özellikle spor derslerinin olduğu gün biraz daha fazla su içebilir.

EKMEK ÜZERİ DOMATES PEYNİR

Peynir-ekmek en sevdiğimiz lezzetlerdendir. Peynir, çok değerli kalsiyum kaynaklarından ve çok değerli bir protein seçeneği. Az tuzlu olanlardan seçebiliriz. Yanında antioksidan dolu bir domates veya kırmızı biberle desteklersek bağışıklık sistemi ve sindirim sistemi açısından daha değerli bir hale gelir.