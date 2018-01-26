Van'ın Başkale ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan sağlık ekipleri, kurtarıldı.

AA'nın haberine göre, Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezine 140 kilometre mesafedeki Yurttepe Mahallesi'nde yaşayan Sümeyye Batur'un rahatsızlanması üzerine, yakınları Başkale Devlet Hastanesini arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine yola çıkan sağlık ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, sağlıkçıların bulunduğu ambulansı karda saplandığı yerden çıkardı.

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu bölgede yapılan 4 saatlik çalışmanın ardından yol ulaşıma açıldı.

Ardından mahalleye varan sağlık ekipleri, Batur'u Başkale Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

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AMBULANS

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