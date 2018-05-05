Sağlıklı bir konut sağlıklı hayattır

Tanyer İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, sağlıklı bir ev ve çevrenin sağlıklı bir yaşam anlamına geldiğini söyledi.

Özellikle kadınlar ve küçük çocukların evde uzun vakit geçirdiğini dile getiren Tanyer, nüfusun yoğun olduğu kent merkezinde yaşayanların trafik, gürültü, egzoz ve diğer olumsuz etkilere maruz kaldıklarını kaydetti.

Narlıdere’de yapımını sürdürdükleri BulutOrman projesinin sahip olduğu temiz havası, sessiz ve sakin ortamı ve ormanla iç içe konumu nedeniyle tercih edildiğini belirten Tanyer, “BulutOrman’dan konut alanlar ağırlıklı olarak yatırım için değil, yaşamak için ev satın alıyor. Çünkü sağlıklı yaşam için gerekli olan her şeyi bir arada sunan böylesi bir projeyi bulmak zor” diye konuştu. İzmir’in bir çekim merkezi olması nedeniyle konutların İstanbul ve Ankara’dan da talep gördüğüne dikkat çeken Tanyer, satışlarda ise yüzde 80 seviyesini yakaladıklarını sözlerine ekledi.

2018 SONU TESLİM

Tanyer, “Proje güneyi ve doğusunda orman, kuzeyinde körfez, batısında ise Ali Onbaşı Deresi’ne bakıyor. BulutOrman Evleri’nde 2018 yılı sonunda yaşam başlayacak. Asma Bahçeler’deki gibi kademeli, birbirinin önünün kapatmayacak bir mimari tasarımı var. İsminin hakkını veren bir projeye imza attık” dedi.

20 bin metrekarelik inşaat alanında yükselen BulutOrman Evleri’nde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunduğu bilgisini veren Tanyer, şunları söyledi: “Eşsiz deniz ve vadi manzarasına sahip BulutOrman Evleri’nde doğalgazlı yerden ısıtma, ankastre ürünler, 2 adet klima, çatı bahçeleri, çocuk parkı ve oyun alanları, 5 katlı otopark, akıllı ev, kapalı ve açık yüzme havuzu, spor salonları, buhar odası gibi imkanlar var.”