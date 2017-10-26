Aydın Kuşadası'nda 24 doktorun anne karnında inceleyip 'sağlıklı' dediği Almina bebek kolsuz doğdu. Büyük acı yaşayan aile, sol kolu ve omuzu olmadan doğan 9 aylık bebeklerine 'sağlıklı' diyen doktorlardan şikayetçi oldu.

"'MİDE VE YEMEK BORUSU OLMAYABİLİR' DEDİLER"

İHA'nın haberine göre; Kuşadası'nda oto galericilik yapan Erhan Sökmen, eşi Sevinç Sökmen'in ilk hamileliğinde de sorunlar yaşadıklarını ve Kuşadası'nda bir hastanedeki hekimlerin çocuklarının kalbinin durduğunu söylemesi üzerine çocuklarını aldırmak zorunda kaldıklarını söyledi. Daha sonra eşinin ikinci kez hamile kalmasının ardından çok daha dikkatli davranmaya başladıklarını kaydeden Erhan Sökmen, sık sık doktora gittiklerini ve doktorların kendilerine, 'mide ve yemek borusu olmayabilir' dediğini ileri sürdü. Sökmen, sadece mide sorunu var denilen çocuğun mideyle ilgili bir sorunu olmadığı gibi sol kolu olmadan doğması karşısında şok olduklarını söyledi.

"ŞOK OLDUK"

"İlk çocuğumuzun 'kalbi durmuş' dendi ve çocuğumuzu aldırmak zorunda kaldık. Sonrasında ikinci hamilelik döneminde ilk çocuğumuzda yaşadığımız acı nedeniyle daha dikkatli olup sürekli kontroller yaptırıp, ay ay sıkı şekilde takip yaptırmaya başladık" diyen Sökmen, "'Hiçbir şeyi yok, gayet sağlıklı' dendi. Kuşadası'ndaki özel hastanedeki doktorla ilk hamilelikte yaşadığımız bu üzücü diyaloğun ardından tedbir amaçlı olarak İzmir'de başka bir hastanedeki doktora daha gittik. İlk kontrolünde yine 'bir şey yok' dendi. 5. ayda yapılan taramada ise aynı doktor bize 'mide ve yemek borusu olmayabilir' diye gerçek dışı bilgiler verdi. Aynı gün başka bir özel doktora daha gittik. 2 saat boyunca yapılan incelemede bize hiçbir sorun yaşanmadığı söylendi. Çelişkili doktor açıklamalarının ardından tekrar Kuşadası'na döndük orada muayene yaptırdık, Aydın'a başka bir doktora gittik, orada da kontroller yapıldı. İzmir'de bir üniversite hastanesine gittik. 5 doktor ve bir anabilim dalı başkanı da inceleme de bulundu. Burada da bize 'mide ve yemek borusu yok' yorumunda bulunuldu. Farklı doktorlardan farklı ve sadece mideyle ilgili sorunlar olabileceği yönünde tespitler aldık. Bunun adından doğum kararı aldık ve sezaryen yaptırdık. Çocuğum sol kolu olmadan doğmuş. İlk etapta bize çocuğumuzu göstermediler. Eşimi doğumun ardından bayıltmışlar ve doğumda çocuğumun köprücük kemiği de kırılmış. Sadece mide sorunu var denilen çocuğumun mideyle ilgili bir sorunu olmadığı gibi sol kolu olmadan doğması karşısında şok olduk" dedi.

"ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Doğumun ardından büyük acılar yaşadıklarını belirten Erhan Sökmen, doktorlardan şikayetçi olduklarını hem Cumhuriyet Savcılığına hem de Sağlık Bakanlığına şikayette bulunduklarını belirtti. Sökmen, "Tıbbın bugün geldiği noktada çocuğumun anne karnında yapılan incelemesinde kolunun olmadığının belirlenememesi büyük bir skandaldır. Aile olarak bizi yıkmıştır. Gerekli şikayetlerde bulunduk. Doktorların raporları nedeniyle DNA testi yaptırmak istedik, onu bile kendi paramızla yaptık. Doğum sırasında çocuğumun köprücük kemiğini bile kırmışlar. Kızım Almina'nın omuzu ve sol kolu yok. Omuz olmadığı için protez de yaptıramıyoruz. Biyonik kol yaptırmak için de maddi gücümüz yok. Hem hakkımızın aranmasını, hem de buna yol açan doktorların yargılanmasını istiyoruz" diye konuştu.

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