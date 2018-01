Sağlıklı kilo vermenin 10 yolu

"Ben tabule salata alayım, bir de su.” Kulağınıza çok tanıdık geliyor değil mi? Eh, hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme, beraberinde fazla kiloları getirdi. Dolayısıyla su ve salata müptelası olduk. Ancak diyetin binbir yolunu denesek de bir sonuç alamıyor, hayallerimizdeki o kiloya ulaşamıyoruz. Peki neden ve işin içinden nasıl sıyrılacağız? HT Cumartesi'den Arda Aşık'ın haberi...

Kendimiz için uygun diyeti bir doktor yardımıyla bulsak bile neden başarısız oluyoruz? Çünkü hatayı en başından yapıyoruz. Susie Burrell, insanların diyete en baştan çok sıkı giriştiğini ve bunun diyetin sürdürülemez olmasını tetiklediğini söylüyor. Bir diğer sebep ise istikrarsızlık. Zira birçok arkadaşımız hafta boyunca beslenmesine dikkat edip hafta sonu yapılan bir akşam buluşmasında yiyor, içiyor ve tüm haftanın acısını çıkarıyor. “Pazartesiden Cumaya Diyeti” ve “Hızlı Kilo Verin” kitaplarının yazarı olan Burrel, diyetin ilk zamanlarında belirli çorba ve salatalara yoğunlaşarak vücuttaki sıvıyı atmanın önemine dikkat çekiyor ve ekliyor: “En az 10 bin adım şart!” Öyle ya, birbiriyle çelişse bile tüm diyetlerin ortak bir noktası var ki o da spor. Ancak beslenmede olduğu gibi bu aşamada da hataya düşülüyor. Avustralyalı koç Ben Lucas, temel hatanın antrenmanlara ağırlıkların dahil edilmemesi olduğunu söylüyor: Ağırlık antrenmanından sonra vücut, 38 saat boyunca yağ yakmaya devam eder. Zira büyük kaslar daha fazla enerji harcıyor, bu da daha fazla yağ yakımı anlamına geliyor. Diğer bir sebepse spora çok sıkı ve iddialı bir giriş yapmak ve kısa sürede bundan bıkmak, yorulmak. Oysa ulaşılabilir hedefler gerçekleştirilerek motive olunmalı. Stres ve uykusuzluk da antrenman verimini düşürüyor.



‘DENEDİM, OLMADI’ DİYORSANIZ...

Siz de “Denedim, olmadı” diyen, kendini mağdur hissedenlerdenseniz sağlıklı kilo vermenin 10 pratik ipucuna göz atın.



1- Her sabah sağlıklı bir kahvaltı yapın. Kahvaltı metabolizmayı hızlandırır. Eğer kahvaltıyı atlarsanız, ilerleyen saatlerde daha fazla kalori alırsınız. Tabii kahvaltıdan kastımız, poğaça, börek değil. Yulaf, tam tahıllı ekmek, yumurta ve yeşillik...

2- Kalori saymayı bırakın ve besleyici şeyler tüketin. Markette “Yağsız” ibareli ürünlerin besin değeri düşüktür, yağsız et, sebze ve sağlıklı yağlar gibi sizi tatmin etmez. Besin değeri yüksek yemekler tüketip hayatınıza hareket kattığınızda, ideal kilonuza ulaşacaksınız.

3- Buzdolabınızda yıkanmış ve doğranmış meyve, sebze bulundurun. Dev bir cips paketini midenize indirmek yerine bunları tüketin. Çantanıza da koyun.

4- Diyet ya da şekerli meşrubatlar yerine limon dilimi koyduğunuz maden suyu tercih edebilirsiniz.

5- “Tabak metodu” uygulayın. Tabağınızın 3’te 2’sine brokoli, mantar gibi nişastasız sebzeler koyun, kalan 3’te 1’in yarısına tavuk, et ya da balık, kalan kısıma ise bulgur gibi karbonhidratlar ekleyin.

6- Karbonhidratı azaltın. Hazır meyve suları, gazoz, kola, kek, kurabiye, cips... Tüm bunlar yakılmaz, vücudunuzda yağ olarak depolanır. Hazır meyveli yoğurt yerine sade yoğurt tüketin, mümkünse evde yapın. Dahası yoğurdunuza biraz tuzsuz kuruyemiş, avokado gibi düşük karbonhidratlı, yüksek lifli besinler ekleyerek sağlıklı yağ tüketin.

7-Porsiyonlarınızı küçültün.

8- Yemek siparişi verirken tabağınızda pilav varsa, onun yerine salata isteyin.

9- Olumlu düşünerek kendinizi motive edin ancak eleştiri yapmayı da unutmayın. Hareketi hayatınızdan eksik etmeyin, su ve maden suyu içmekten korkmayın.

10- Ailenizi ve arkadaşlarınızı sağlıklı beslenmeye teşvik edin.





NE NASIL YAKILIR?

Burger: 45 dakika kardiyo 8 x 5 bench press

Patates kızartması: 45 dakika kardiyo / 100 şınav

Kutu kola: 15 dakika kardiyo 20 dakika güç egzersizi

Pasta: 3 saat kardiyo 4 saat güç egzersizi