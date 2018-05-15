Sağlıklı olmak için erken mi kalkmalıyız?

Erken ve geç kalkanlar üzerinde yapılan bir araştırma gece kuşları için pek de parlak olmayan bulgular ortaya koydu.
Chronobiology International bilimsel dergisinin araştırmasına göre gece geç yatanlar daha fazla sağlık sorunu yaşıyor.
Peki gerçekten gece kuşu olmak kötü bir şey mi ve bundan vazgeçerek erkenci mi olmalıyız?
'Sosyal jetlag'
Bu çalışan herkesin yaşadığı bir senaryo.
Uykuya dalmaya çalıştıktan sonra saatin alarmıyla lezzetli uykudan uyanıp, yataktan kalkmak zorunda kalmak.
Haftasonuna doğru uykusuzluktan yorgun düşüp sonra da kayıp uykuları yakalamaya çalışmak.
Bu kulağa normal geliyor olabilir ancak bu hem yeterince uyumadığınızı hem de "sosyal jetlag" (uyku sersemliği) yaşadığınızı gösteriyor.
Sosyal jetlag bu bağlamda hafta içindeki uyku düzeninizle haftasonundaki uykunuz arasındaki fark anlamına geliyor.
Sosyal jetlag ne kadar büyükse, kalp hastalıkları riski ve metobolizma problemleri gibi sağlık sorunları da o kadar büyük oluyor.
Münih'te kronobiyoloji profesörü Till Roenneberg'e göre gece kuşları-özellikle de geç kalkanlar- erken kalkanlara kıyasla daha büyük sağlık riskleriyle karşı karşıya.
Pek çok okul ve iş erken saatlerde başladığı için de gece kuşları da sabahın erken saatlerinde hayata başlamak zorunda.
'İnsan biyolojisi'
Peki gece kuşları bununla nasıl başa çıkmalı?
Haftasonunda geç kalkmaktan vazgeçerek hafta içindeki ritimlerine uymak için saat mi kurmalı?
Gece kuşu olmanın sağlıksız olmadığını düşünen Profesör Roenneberg, "Bu yapabilecekleri en kötü şey. Eğer beş gün boyunca uyumadıysanız bunu yakalamanız lazım. Ve bunu da yapmanın en iyi zamanı sonradır" diyor.
Çünkü uyumak istediğimiz anlar sadece bir alışkanlık ya da disiplin işareti değil. Bu yüzde 50'si genlerimiz tarafından belirlenen vücut saatlerimizle ilgili.
Gerisi çevre ve yaşımızla alakalı. 20 yaşlarında geç kalkma zirveye tırmanırken yaşlandıkça vücut saatimiz giderek erkene çekiliyor.
Surrey Üniversitesi'nde kronobiyoloji profesörü Malcolm von Schantz "Geç yatan insanların bir işe yaramaz oldukları ya da geç kalkan insanların tembel oldukları yönünde fikirler var. Ancak gerçekte bu insan biyolojisi" dedi.
Sonuçlara göre sadece gece kuşları ve erkenciler yok. Arada kalanlar da var.
Erken kalkmak genetik eğilimlerinizi engellemeyeceği gibi sizi ihtiyacınız olan uykudan da mahrum edebilir diyor uzmanlar.
Gece kuşlarının vücut saatlerini alışkanlıklarını değiştirerek dönüştürmesi mümkün.
Vücut saatlerimiz güneşin doğuşu ve batışından etkileniyor. Pek çoğumuz gündüz az güneş ışığına, gece de yapay ışıklara maruz kalıyoruz.
Bu ne zaman uykumuz geldiğini etkiliyor. Özelikle de geç yatanlar için bir sorun bu.
Sabah güneşinde bulunmak ve akşamları yapay ışıkları azaltmak-özellikle de telefon ve bilgisayara ışıkları- vücut saatimizi eğiterek daha erken yatağa gitmemizi sağlayabilir.
'Toplumun görevi'
Uyku uzmanları bunun yapılması için işyerlerinin, okulların ve toplumların buna ön ayak olması gerektiği kanısında.
En basit düzeyde daha fazla çalışanın daha geç işe başlaması ve daha geç bitirmesine izin verilmeli.
Nuffield Klinik Nöroloji Bölümü'nde Profesör Russel Foster bazı işyerlerinin çalışanların vücut saatlerine göre çalışma saatleri ayarlamasının mantıklı olacağını söyledi.
Bu çalışanın performansını ve 24/7 çalışan işyerinin verimini arttırabilir.
Profesör Roenneberg toplumun yarattığı uyku bozucu düzeni düzeltmesi gerektiğini de ekledi.
Ronneberg "Bu toplumun görevi. Binalara daha fazla doğal ışık girmesini sağlamak ve insanları daha az mavi ışığa maruz bırakmak" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.