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Tüm hastalıklarda erken tanının çok önemli olduğunu ve sağlıklı yaşlanma için mutlaka yılda bir kez check up yaptırılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Çağatay Öktenli, hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra sağlık bozulduğu için tedavisi sağlık açısından daha zor ve pahalı. Bu nedenle akrabalarında kanser, kalp, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalığı bulunanlar mutlaka yılda bir kez check up yaptırmalı” dedi.