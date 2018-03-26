Hırvatistan 3. Ligi’nde Marsonia-Slavonija Pozega maçında ev sahibinin 25 yaşındaki futbolcusu Bruno Boban, hayatını kaybetti. Mücadelenin 15. dakikasında göğüsüne top gelen Boban, yerde kaldı ve doktorların müdahalesiyle kendine geldi. Ardından maç devam ederken tekrar rahatsızlanan Boban, ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti. Bu haber Hırvat futbolunu yasa boğarken, 25 yaşındaki oyuncunun ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.

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