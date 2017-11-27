Şahan Gökbakar'dan 'dinozor' yorumu

Ankara’da yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile birlikte kente ilişkin yeni düzenleme ve icraatları sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nın önünde yer alan ve geçtiğimiz günlerde kaldırılan meşhur fıskiyenin ardından Ankara’daki meşhur dinozor maketi de Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Kavşağı’ndan kaldırıldı.



Şahan Gökbakar da bu olayı Instagram hesabında dinozor fotoğrafını paylaşıp şu notu düşerek gündeme getirdi:



"Yeni gelen belediye başkanı, eski başkanın yaptığı her güzel şeyi değiştirmek zorunda mı? Ankara dinozoru ile meşhur bir ilimiz... Ne gerek vardı şimdi... "

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