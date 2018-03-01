Şahan Gökbakar ise işleri sebebiyle davetli olduğu galaya katılamayacak. Gökbakar bu haberi Instagram aracılığı ile duyurdu. Ünlü oyuncunun Tarkan'ı taklit ederek yaptığı açıklama kısa sürede binlerce kez izlendi. Megastar Tarkan baba olacağı haberini Instagram sayfasında paylaştığı video ile duyurmuştu.

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