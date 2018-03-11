Şahan Gökbahar’ın, 2008’de ekrandan beyazperdeye taşıdığı ‘Recep İvedik’ serisi ‘Türk Sinema Tarihi’nin en çok izlenen filmleri olmuştu. Şahan Gökbakar gişe rekoru kıran bu yapımlardan hatrı sayılır bir servet kazandı. Aynı zamanda reklam filmlerinden en çok kazanan starlar arasına girdi.

Posta'dan Bekir Saçar'ın haberine göre, yatırımlarını gayrimenkule yapan Şahan Gökbakar en son Güney Fransa’dan ev aldı.

Şahan Gökbakar, Nice ve Cannes arasında bulunan Juan-les-Pins’ten yazlık sahibi oldu. Burası, 1900’lü yılların başlarından beri Picasso, Jules Verne, Coco Chanel, Charlie Chaplin, Kennedy Ailesi gibi efsane isimlerin, şimdi de dünya sosyetesinin popüler tatil beldesi. Şehirde mütevazı evlerin fiyatları 500 bin Euro’dan (2 milyon 350 bin TL) başlıyor.

Şahan Gökbakar’ın Rumelihisarı ve Çubuklu’da 2 lüks villası bulunuyor. İstanbul’un çeşitli semtlerinden daireleri olduğu da söyleniyor.