Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre, komedyen Şahan Gökbakar ile eşi Selin Gökbakar, oğulları Deniz Efe ve kızları Ela ile geçen hafta Göcek’teydi. Gökbakar çifti, çocuklarıyla birlikte lüks teknelerinde tatil yaptı.

Haziran ayından yaz sonuna kadar teknede kalacak olan çiftin bu nedenle teknenin dekorasyonunu baştan aşağı yenilediği öğrenildi.

Selin Gökbakar, yeni dekorasyonda özellikle mutfağa önem verdi.