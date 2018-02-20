Şahan Gökbakar, 'Kayhan'ın galası için önceki gün Ankara'daydı. Oturduğu dar koltuğa sıkışan ünlü komedyen bu anı, "Yoo gayet sığdım.. Omuzlarim biraz geniş ondan dolayı... Çekin, çıkarın beni oğlum burdan!" notu düşerek takipçileriyle paylaştı.



Ünlü komedyenin bu paylaşımı takipçilerini gülümsetti. Paylaşım kısa sürede 91 binin üzerinde beğeni aldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o paylaşım: