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"Yeni yılın gelişini kutlarken, çam ağacı süsleyip ailece mutlu olup eğlendiğimiz için binbir türlü hakaret, küfür, kafir, aşağılama 'Seni indirmesini biliriz', 'Filmine gitmeyelim de gör', 'Takipten çıkarayım da aklın başına gelsin' gibi ağır tehdit mesajları yazanların kaçında bu biletten var merak ediyorum. Hani devletin kurumu var ya, çam ağacı koymuş süsleyip çünkü üstüne... Kardan adama da Noel baba şapkası giydirmiş... O açıdan dedim! Rahatlayın biraz. Hayat mutlu anlar için. Mutlu yıllar..."