Cadde'nin haberine göre, sözlerine "Merhaba Hemşolar' diye başlayan Gökbakar, 'Kayhan'ın düşük gişesi için, "Filmi seven de var hiç sevemeyen de. Karakter Amerikanvari. Oyunculuk da abartılı, bu yüzden az bir kitleye hitap ediyor" dedi.



"Eşinizle bir projede yer alır mısınız?" sorusunu da "Çok isterim. Zaten teklif de ettim. Ama 'Senin karşında oynayamam, gülerim' diyor, yine de bakalım" diye yanıtladı.

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