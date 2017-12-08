Şahan Gökbakar 4 milyon dolara satışa çıkardığı villaya müşteri bulamayınca villayı ofise çevirdi. Posta'nın haberine göre, Şahan Gökbakar, Rumelihisarı'ndaki 4 katlı villasını 4 milyon dolara satışa çıkarmıştı. Satılmayınca 10 bin dolara kiraya vermek istedi ama rakam pahalı bulundu, müşteri çıkmadı.

Son çare olarak Şahan Gökbakar lüks villayı ofis yaptı. Buraya başta Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin olmak üzere bir çok ünlü isim talip olmuş ancak fiyatı yüksek bulmuşlardı.