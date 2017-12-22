Şahan Gökbakar, cilt bakımı yaparken çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.



Ünlü komedyen, Instagram'da yayınladığı kareye, "Sürekli soruyorlar; Şahan Bey bebek poposu kadar pürüzsüz bu cildin sırrı ne? Evet beyler, sağlıklı ve parlak bir cilt istiyorsanız, haydariyi sadece yemekle kalmayıp, suratınıza sıvayıp bekletin" notunu düştü.



İşte Gökbakar’ın o Instagram paylaşımı:



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