Sahaya atılan yabancı cisimler sporcuları yaraladı

Balıkesir'in Havran ilçesinde Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup 11. hafta mücadelesinde Havran Fatih Belediyespor ile Kartalspor arasında oynanan müsabakanın 41. dakikasında konuk takım Kartalspor taraftarlarının sahaya yabancı cisimler atması sonucu maçın orta hakemi İlayda Nihal Çetiner tarafından tatil edildi.
Maçın başlarında bulduğu 2 gol ile Havran deplasmanın'da maçı önde götüren Kartalspor taraftarları, ilk yarının sonlarına sahaya yabancı cisimler attı. Bu maddeler nedeniyle Havran Fatih Belediyespor Teknik Direktörü İlker Seven, yardımcısı Soner Algül, Kartalspor Teknik Direktörü Hasan Yiğit, maçın dördüncü Hakemi Kenan Yabalıoğlu ve Havran Fatih Belediyespor futbolcularından Emre Alkurt, Ali Tuna Ak çeşitli yerlerinden yaralandı. Konuk takımın Teknik Direktörü Hasan Yiğit ve Havran Fatih Belediyespor Teknik heyeti ile futbolcular Havran Devlet Hastanesin'de tedavi altına alındı.
Havran Fatih Belediyespor Kulüp Başkanı İbrahim Tuna, "Takımımız kendi saha ve seyircisi önünde Kartalspor'u konuk etti. Kartalspor peşpeşe bulduğu goller ile ilk yarıyı 2 -0 önde götürürken 41. dakikada konuk takımın taraftarları sahaya attıkları taş ve bıçaklar ile maçın dördüncü hakemini, hem kendi teknik heyetini hem de bizim teknik heyet ve futbolcularımızı yaraladı. Türkiye Futbol Federasyon yetkililerini göreve davet ediyoruz. Olay çıkartan konuk takımın taraftarları cezalandırılsın. Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi ön geren 6222 madde uygulansın, sahalarda futbolun güzelliğini konuşalım. Yenersin yenilirsin berabere kalırsın, her maç üç skorluktur" dedi.
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