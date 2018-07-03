Şahdeniz 2 doğalgaz projesi çerçevesinde Türkiye’ye ticari gaz teslimatının başladığı bildirildi. BP’nin işletmeci olduğu konsorsiyumdan yapılan ortak açıklamada, Şahdeniz 2 projesinin zamanında ve planlanan bütçe dahilinde emniyetli bir şekilde tamamlandığı, Türkiye’ye gaz teslimatının da planlandığı gibi 30 Haziran Cumartesi günü başladığı belirtildi. Hazar Denizi’ndeki Azerbaycan doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak Güney Gaz Koridoru’nun başlangıç noktası olan Şahdeniz 2 yatağının yıllık 16 milyar metreküp üretim kapasitesi bulunduğu, Şahdeniz 1 yatağı da dahil olmakla Şahdeniz havzasındaki toplam doğalgaz üretiminin yıllık 26 milyar metreküpe ulaşmasının beklendiği ifade edildi.
‘ÖNEMLİ MİHENK TAŞI’
Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Başkanı Rovnag Abdullayev, projenin bölge için önemine işaret ederek, “Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) üzerinden ilk ticari gazın teslimatı, Güney Gaz Koridoru’nun hayata geçmesinde önemli bir mihenk taşıdır. Böyle büyük bir projenin zorluklara rağmen, Güney Gaz Koridoru’nun Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye ayaklarını zamanında ve bütçe içinde kalarak koordine edip hayata geçirdik. Şahdeniz 2 platformlarının hem deniz üstü platformları hem destek ünitelerini kapsayan inşaatının Azerbaycan’da SOCAR’ın iştiraklerince tamamlanması, sadece Azerbaycan için değil, tüm bölge için çok büyük bir başarıdır” dedi.
SOCAR Başkanı Rovnag Abdullayev
ÖNCE TÜRKİYE’YE SONRA AVRUPA’YA
Şahdeniz 2 gazı, Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve Trans-Adriyatik Boru Hattı’ndan (TAP) oluşan Güney Gaz Koridoru ile önce Türkiye’ye, sonraki yıllarda da Avrupa’ya nakledilecek.
PROJENİN MALİYETİ 28 MİLYAR DOLAR
Yaklaşık 28 milyar dolara mal olan ve BP’nin yüzde 28.8 hisseyle işletmeci olduğu Şah Deniz 2’de, Azeri Güney Gaz Koridoru ile SOCAR şirketi toplamda yüzde 16.7, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yüzde 19, Malezyalı PETRONAS yüzde 15.5, Rus LUKOIL yüzde 10 ve İran’ın NICO şirketi de yüzde 10 hisseye sahip bulunuyor.
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