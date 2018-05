Isparta’da sahibinden kaçan 2 at, önün gelen 1 kadına zarar verirken, karşı yönden gelen beton mikserine çarpması sonucu öldü.

İHA'nın haberine göre, merkez Sanayi Mahallesi’nde bugün saat 09.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde aşağı doğru hızla koşan Esma Ç.’ye ait 2 at, karşı yönden gelen Yaşar K.K. yönetimindeki beton mikseri ile kafa kafaya çarpıştı. Talihsiz kazada sürücü yara almadan kurtulurken, 2 at öldü. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine ulaşan emniyet güçleri, ölen atları olay yerinden kaldırmak için yolu bir süre trafiğe kapattı. Isparta Belediyesi iş makinelerinin olay yerine gelmesiyle birlikte ölen 2 at dozer vasıtasıyla kamyona yüklenerek götürüldü.

1 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan, atların kazadan hemen önce cadde üzerinde hızla ilerlerken 52 yaşındaki Filiz K.’yı teperek yaraladıkları ve önlerine çıkan çok sayıda araca da hasar verdikleri öğrenildi. Atın çarpması sonucu zarar gören kadının, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Isparta Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındığı belirtildi. Zarar gören kadının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

