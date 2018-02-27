21 Şubat'ta öğle sularında evde köpeği Rex'le yalnız olan Javier Mercado, hayatının belki de en kötü deneyimlerinden birini yaşadı.

Daily Mail'in haberine göre dışarıdan bir ses duyan ve camdan baktığında yabancı bir araba gören Mercado, evlerinin kapısının kırıldığını duyduktan sonra hemen yukarıya çıkıp ailesinin odasındaki bir dolaba saklandı. Sahibini ve evini korumak isteyen Rex de o sırada aşağı kata doğru koşarak, hırsızlara saldırdı. Ardından da sahibinin yanına çıktı.

Hırsızlar da bu sırada üst kattaki odaları karıştırmaya başladı... Mercado'nun saklandığı yatak odasına girdiklerinde Rex köpek, onların üzerine atladı. 3 yerinden vurulan köpeğin boynuna, dizine ve bacağına kurşunlar isabet etti.

Köpeğinin kanlar içerisinde yerde yattığını gören Javier hemen 911'i aradı. Ancak polis sirenlerini duyan hırsızlar olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan köpek tedavi altına alınırken, cesur köpeğin sahibini korumak için ölümü bile göz alması sosyal medyada bir anda yayıldı.

Bir bağış sitesinde Rex'in tıbbi işlemleri için 10 bin dolardan fazla para toplandı. Ölümcül yaraları bulunan köpeğin ameliyatı gerçekleşirken polis, hırsızları henüz yakalayamadı.

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