Sahil Güvenlik Komutanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere tam zamanlı toplam 240 adet sözleşmeli personel alımı yapacak. Personel alımına ilişkin yapılan duyuruda, başvuru şartları, başvuru tarihi ve şekli, sınav tarihleri yer alıyor. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılacak personel alımı için başvurular, 9-30 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda sözleşmeli personel olmak için başvuru yapacak adaylar, başvurularını internet üzerinden belirlenen tarihler aralığında www.sahilguvenlik.gov.tr adresinden yapabilecek.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taş ımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.

Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.

Yapılacak başvurularda; 2016 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93 ve KPSSP94 puan türü kullanılacaktır.

Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (30 Nisan 2000 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).

Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapacağı tarih itibariyle sözleşme fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak.

Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

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