Sahil Güvenlik Komutanlığı, lise ve meslek yüksek okulu mezunu 240 sözleşmeli personel istihdam edecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, alım yapılacak branş ve kontenjanlar teker teker listelendi. Başvuru şartlarında iki koşul öne çıkıyor: Her aday yalnızca bir pozisyon unvanına ve başvurduğu pozisyon unvanındaki bir il/ilçeye başvuru yapabilecek ve alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak. Adayların aynı zamanda 36 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın duyurusuna göre, söleşmeli personel alımı için başvurular 9 Nisan 2018 saat 15.00'da başlayacak ve 30 Nisan 2018 saat 14.00'de sona erecek. Mülakat sınavına gireceklerin ilanı ise 15 Mayıs 2018'den sonra yapılacak.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SINAVINA BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

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