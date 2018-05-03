Sahil Güvenlik Komutanlığı, resmi internet sitesi üzerinden uzman erbaş alımı için bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda muhafız, kurbağa adam, şoför ve kamarot ikmal kadroları için alım yapılacağı belirtildi. Peki Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuruları nasıl yapılır? Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?
SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu için ilk olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesine giriş yapmak gerekmektedir. Ardından kılavuzda yer alan belgeleri tamamlamak gerekmektedir.
Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı için son başvuru tarihi 15 Mayıs 2018 günü saat 14:00 olarak belirlendi. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların 15 Mayıs gününe kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Ayrıca başvuru sonuçlarının da 30 Mayıs 2018 tarihinden sonra ilan edileceği bilgisi kılavuzda yer aldı.
SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI KILAVUZU
SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise mezunu olmak,
c. 2018 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) (Halihazırda sözleşmeli er olarak görev yapanların Sayfa-2 Madde-4’ü incelemeleri gerekmektedir.),
ç. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,
d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (02 Mayıs 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-14’de yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),
f. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,
g. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
ğ. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
h. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
ı. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,
i. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,
j. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
k. Tam sağlam olmak ve sınavlar sonrasında sevk edilecekleri hastanelerden branşına uygun sağlık raporu almak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.),
l. Alım yapılacak branşa uygun ihtisasa sahip olmak,
m. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-11’de yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.).
n. Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile; başvuru ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığından çıkartılanların başvuruları kabul edilmez/iptal edilir.
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