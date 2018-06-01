Sahiller ‘Martı Timleri’ne emanet

‘Martı Timleri’ olarak adlandırılan bisikletli polisler, Kadıköy sahillerinde görev yapmaya başladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı “Martı Timleri”, özellikle araç trafiğine kapalı Moda, Caddebostan, Bostancı sahil ve parklarında bisikletleriyle asayiş ve güvenlik için görev yapıyor.

Polis yazılı beyaz bisikletleri, açık mavi üniforma ve bisiklet kaskı ile dikkati çeken Martı Timleri, Mobil Park Polisleri ile koordineli olarak çalışıyor.

Özellikle yazın akşamları yoğun olan Kadıköy sahillerinde meydana gelen asayiş olaylarına Mobil Park Polisleri ile koordineli olarak müdahale eden Martı Timleri, bisikletleriyle devriye görevi yerine getirerek meydana gelebilecek olaylara da engel oluyor.

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