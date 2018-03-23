Zaman gazetesi yazarları ve yöneticileri davasında tutuklu olarak yargılanan gazeteci-yazar Şahin Alpay, Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez 'hak ihlali kararı' vermesinin ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 16 Mart'ta yurt dışına çıkış yasağı ve ‘konutunu terk etmemesi' şartıyla adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, avukat Aynur Tuncel Yazgan ise müvekkili 74 yaşındaki Şahin Alpay hakkındaki ‘ev hapsi' adli kontrol kararının kaldırılması için 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi verdi.

3 AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Alpay, 20 ay sonra tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden 75'nci doğum gününe 33 gün kala tahliye edildi. Alpay hakkında 10 Nisan 2017 tarihinde hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan 15 yıla kadar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı ihlal, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

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