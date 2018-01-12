Anayasa Mahkemesi kararının ‘Görev Gaspı' niteliğinde olduğu belirtildi. Şahin Alpay'ın tutukluluk haliyle ilgili yeniden bir karar verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Habertürk haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında, "...Tutukluluk halinin devamını gerektirir olguların olup almadığını takdir yetkisi mahkememize aittir. Tutukluluğa itiraz halinde istisnai olarak itiraz mercileri ve ayrıca karara itiraz halinde Bölge Adliye Mahkemeleri ve temyiz halinde de bu yetki Yargıtay'a aittir. Anayasa Mahkemesi'nin dosyamızın esasına girerek karar vermesi ‘Görev Gaspı' niteliğindedir. Anayasa Mahkemesinin bağlayıcı nitelikte kararları Anayasaya ve kendi kuruluş kanuna uygun olarak verdiği kararlar içindir. Bunun haricinde yasalar ile kendisine tanınan sınırların dışına çıkarak hatta açıkça yasak konulan alanlara müdahale ederek vermiş olduğu kararlar için ‘kesin ve bağlayıcı' olduğundan söz edilemez" denildi.

13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin kararında, Anayasa Mahkemesi kararının kabul edilmeze olduğu belirtildi.

Önceki kararda olduğu gibi yine bir üye hakim kararı muhalif kaldığı için mahkemenin kararı oy çokluğuyla verildi.

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