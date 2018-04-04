HT Magazin'de yer alan habere göre, muhabirleri fark edince poz veren çiftten Tuğal, “3 gün hastanede yattım. Çok şükür ki toparladım kendimi. Hava güzel olunca kendimizi dışarı attık. Tatlı yiyip tatlı konuşuyoruz” dedi.

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